Исламисты в Ливии потребовали переноса запланированных на конец декабря выборов

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исламисты в Ливии потребовали в понедельник переноса запланированных на конец декабря парламентских и президентских выборов в стране. Доминирующие в Высшем государственном совете Ливии (ВГС, обладает исключительно консультативными функциями) представители международной ассоциации "Братья-мусульмане" заявили о невозможности проведения выборов в нынешних условиях.

Об этом было объявлено на пресс-конференции главы ВГС Халеда аль-Мишри в Триполи, трансляция которой велась на официальной странице совета в "Фейсбуке".

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. организация "Братья-мусульмане" признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.