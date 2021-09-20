0
0
25
НОВОСТИ

Исламисты в Ливии потребовали переноса запланированных на конец декабря выборов

17:32 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исламисты в Ливии потребовали в понедельник переноса запланированных на конец декабря парламентских и президентских выборов в стране. Доминирующие в Высшем государственном совете Ливии (ВГС, обладает исключительно консультативными функциями) представители международной ассоциации "Братья-мусульмане" заявили о невозможности проведения выборов в нынешних условиях.

Об этом было объявлено на пресс-конференции главы ВГС Халеда аль-Мишри в Триполи, трансляция которой велась на официальной странице совета в "Фейсбуке".

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. организация "Братья-мусульмане" признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:35 20.09.2021
Александр Козлов: Беспрецедентная явка на онлайн-голосовании - стимул продолжать развивать этот формат
0
22
17:17 20.09.2021
Толстой: По итогам выборов можно говорить об уверенной победе кандидатов «списка Собянина»
0
81
17:12 20.09.2021
Франция и ФРГ отказались указывать, что конфликт в Донбассе идет на Украине - источник
0
88
17:00 20.09.2021
Пять человек погибли в результате стрельбы в Алма-Ате - полиция
0
99
16:32 20.09.2021
ВС РФ признал незаконным разведение гражданами домашних птиц на садовых участках
0
159
16:27 20.09.2021
АКРА повысило кредитный рейтинг опорного банка Госкорпорации Ростех
0
162
16:12 20.09.2021
В Госдуму впервые за долгое время проходят пять партий - Памфилова
0
209
16:00 20.09.2021
Путин продлил действие контрсанкций до конца 2022 года - указ
0
257
15:32 20.09.2021
Саакашвили назвал пользу для Украины от «Северного потока-2»
0
254
15:12 20.09.2021
Гидрографическое судно уточнило границы России в Арктике
0
259

Возврат к списку