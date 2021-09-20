Исламисты в Ливии потребовали переноса запланированных на конец декабря выборов
17:32 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исламисты в Ливии потребовали в понедельник переноса запланированных на конец декабря парламентских и президентских выборов в стране. Доминирующие в Высшем государственном совете Ливии (ВГС, обладает исключительно консультативными функциями) представители международной ассоциации "Братья-мусульмане" заявили о невозможности проведения выборов в нынешних условиях.
Об этом было объявлено на пресс-конференции главы ВГС Халеда аль-Мишри в Триполи, трансляция которой велась на официальной странице совета в "Фейсбуке".
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. организация "Братья-мусульмане" признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.
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