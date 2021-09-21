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Полиция Британии предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери

15:00 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская полиция назвала имя третьего россиянина, которого обвиняют в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года. Как говорится в сообщении, распространенном во вторник Скотленд-Ярдом, в покушении на убийство Скрипалей и нескольких других преступлениях заочно обвинен россиянин Денис Сергеев, который якобы является сотрудником российских спецслужб.

"Контртеррористическое управление полиции может подтвердить, что сегодня, во вторник, 21 сентября, оно было уполномочено предъявить обвинения третьему по счету человеку в связи с идущим расследованием произошедшей в Солсбери атаки с применением вещества "Новичок". Детективы управления продолжают расследовать покушение на Сергея и Юлию Скрипаль и сержанта Ника Бейли в марте 2018 года, а также убийство Дон Стерджес и отравление Чарли Роули в Эймсбери в июне 2018 года", - говорится в документе.

Указывается, что Денис Сергеев - настоящее имя человека, известного еще как Сергей Федотов. По данным Скотленд-Ярда, он якобы является "агентом ГРУ" (ныне - ГУ Генштаба ВС РФ) и сообщником двух других россиян, о причастности которых к отравлению британские власти заявили ранее.

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