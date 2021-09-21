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Показатели рынка труда в РФ вернулись к допандемийным значениям - Мишустин

15:12 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатели рынка труда в России вернулись к допандемийным значениям, потребительский спрос также приближается к прежнему уровню. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании правительства в режиме видеоконференции.

"К прежним значениям приближается потребительский спрос, поддержку ему оказывает восстановление рынка труда, его показатели вернулись на тот же уровень, что и до пандемии. Именно такое поручение давал правительству президент", - сказал Мишустин.

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