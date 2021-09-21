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Литва на границе с Белоруссией за месяц планирует установить 100 км колючей проволоки

15:32 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограждение из колючей проволоки с острыми лезвиями на участке границы с Белоруссией протяженностью до 100 км может быть установлено в течение месяца. Об этом заявила во вторник министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"На самых проблемных участках, протяженность которых составляет около 100 км, заграждение с учетом того, что армия удваивает свое участие в этих работах, мы сможем установить в течение месяца", - сказала она журналистам.

В настоящее время усилиями военнослужащих и работников противопожарной охраны натянуто 32 км колючей проволоки. Общая протяженность границы Литвы с Белоруссией составляет около 680 км. На этом рубеже Литва планирует построить четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки, поверх которой будет натянута колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра. Все эти работы намечено выполнить к весне 2022 года.

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