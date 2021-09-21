Средства, запланированные на программу льготной ипотеки, использованы на 90%

16:12 Источник: Известия

Банки на 90% использовали средства программы льготной ипотеки, сообщили «Известиям» в ДОМ.РФ — операторе проекта.

«В рамках программы «Льготной ипотеки по ставке не более 7%» кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита. ДОМ РФ является оператором данной программы и ведет ее реализацию, мы контролируем использование банками лимитов, текущая динамика их выборки соответствует прогнозным показателям», — рассказал «Известиям» директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ РФ Виталий Насонов.