Средства, запланированные на программу льготной ипотеки, использованы на 90%
16:12 21.09.2021 Источник: Известия
Банки на 90% использовали средства программы льготной ипотеки, сообщили «Известиям» в ДОМ.РФ — операторе проекта.
«В рамках программы «Льготной ипотеки по ставке не более 7%» кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита. ДОМ РФ является оператором данной программы и ведет ее реализацию, мы контролируем использование банками лимитов, текущая динамика их выборки соответствует прогнозным показателям», — рассказал «Известиям» директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ РФ Виталий Насонов.
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