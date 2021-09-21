0
0
60
НОВОСТИ

Средства, запланированные на программу льготной ипотеки, использованы на 90%

16:12 21.09.2021 Источник: Известия

Банки на 90% использовали средства программы льготной ипотеки, сообщили «Известиям» в ДОМ.РФ — операторе проекта.

«В рамках программы «Льготной ипотеки по ставке не более 7%» кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита. ДОМ РФ является оператором данной программы и ведет ее реализацию, мы контролируем использование банками лимитов, текущая динамика их выборки соответствует прогнозным показателям», — рассказал «Известиям» директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ РФ Виталий Насонов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 21.09.2021
На строительство здания Верховного суда в Петербурге в 2022 г. выделят 3,7 млрд рублей
0
25
16:00 21.09.2021
Вызванный пандемией спад в экономике России полностью преодолен - Путин
0
94
15:32 21.09.2021
Литва на границе с Белоруссией за месяц планирует установить 100 км колючей проволоки
0
144
15:12 21.09.2021
Показатели рынка труда в РФ вернулись к допандемийным значениям - Мишустин
0
153
15:00 21.09.2021
Полиция Британии предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери
0
204
14:32 21.09.2021
Власти Руанды отменили встречу с главой МИД Бельгии из-за неуважения к руандийскому суду
0
211
14:12 21.09.2021
Сербия требует отвода отрядов косовской полиции с севера Косова - Вучич
0
235
14:00 21.09.2021
Говорить об изменениях в руководящем составе Госдумы преждевременно - Песков
0
231
13:47 21.09.2021
За системами дистанционного электронного голосования – будущее, уверен специалист по анализу и обработке данных
0
251
13:32 21.09.2021
Катар не планирует возвращаться в ОПЕК - министр энергетики
0
261

Возврат к списку