На строительство здания Верховного суда в Петербурге в 2022 г. выделят 3,7 млрд рублей

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти выделят 3 млрд 740 млн рублей на постройку нового здания Верховного суда в Санкт-Петербурге. Об этом сказано в проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", с текстом которого ознакомился ТАСС.

"На изменение расходов по направлению "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" повлияло увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда в связи с индексацией в 2024 году на 683,9 млн рублей, на строительство комплекса зданий Верховного суда РФ и Дворца танцев Б. Эйфмана по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 14, в 2022 и 2023 годах на 3 млрд 740 млн рублей", - отмечается в документе.