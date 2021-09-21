МВД выделят 120 млн рублей на закупку изданий Конституции РФ для вручения с паспортом
17:12 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России будет выделено 120 млн рублей в течение ближайших двух лет на закупку изданий Конституции для вручения ее вместе с паспортами россиянам. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.
"Увеличение бюджетных ассигнований на закупку МВД России изданий Конституции РФ в целях вручения одновременно с паспортом гражданина РФ в 2022 и 2023 годах на 60,0 млн рублей ежегодно", - говорится в документе.
В конце июня текущего года правительство уже выделило МВД России 30 млн рублей из резервного фонда на закупку Конституций РФ в актуальной редакции для вручения ее вместе с паспортами россиянам, достигшим 14-летнего возраста, а также лицам, получившим российское гражданство. Ведомство должно до 1 февраля 2022 года доложить в кабмин об использовании бюджетных ассигнований.
НОВОСТИ
- 18:00 21.09.2021
- ОНФ рассказал об опасности трети детских площадок
- 17:32 21.09.2021
- Объем просроченных кредитов физлиц в РФ превысил 1 трлн рублей
- 17:00 21.09.2021
- Объем государственных внешних займов РФ в 2022 г. составит 299,5 млрд руб. - проект
- 16:32 21.09.2021
- На строительство здания Верховного суда в Петербурге в 2022 г. выделят 3,7 млрд рублей
- 16:12 21.09.2021
- Средства, запланированные на программу льготной ипотеки, использованы на 90%
- 16:00 21.09.2021
- Вызванный пандемией спад в экономике России полностью преодолен - Путин
- 15:32 21.09.2021
- Литва на границе с Белоруссией за месяц планирует установить 100 км колючей проволоки
- 15:12 21.09.2021
- Показатели рынка труда в РФ вернулись к допандемийным значениям - Мишустин
- 15:00 21.09.2021
- Полиция Британии предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери
- 14:32 21.09.2021
- Власти Руанды отменили встречу с главой МИД Бельгии из-за неуважения к руандийскому суду
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать