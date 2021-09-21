МВД выделят 120 млн рублей на закупку изданий Конституции РФ для вручения с паспортом

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России будет выделено 120 млн рублей в течение ближайших двух лет на закупку изданий Конституции для вручения ее вместе с паспортами россиянам. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Увеличение бюджетных ассигнований на закупку МВД России изданий Конституции РФ в целях вручения одновременно с паспортом гражданина РФ в 2022 и 2023 годах на 60,0 млн рублей ежегодно", - говорится в документе.

В конце июня текущего года правительство уже выделило МВД России 30 млн рублей из резервного фонда на закупку Конституций РФ в актуальной редакции для вручения ее вместе с паспортами россиянам, достигшим 14-летнего возраста, а также лицам, получившим российское гражданство. Ведомство должно до 1 февраля 2022 года доложить в кабмин об использовании бюджетных ассигнований.