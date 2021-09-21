США не стремятся к новой холодной войне - Байден

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не хотят новой холодной войны и разделения мира на противостоящие блоки. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии на ее 76-й сессии.

"Мы не стремимся - повторяю - не стремимся - к новой холодной войне и миру, жестко разделенному по блокам", - сказал он.

Байден также заявил, что Соединенные Штаты переключают свое внимание с "войн прошлого" на проблемы настоящего, в том числе кибербезопасность, новые технологии и противостояние терроризму в его нынешнем виде.

"Вместо того чтобы продолжать вести войны прошлого, мы обращаем пристальное внимание и выделяем наши ресурсы на [противостояние] вызовам, от которых зависит наше коллективное будущее: завершить эту пандемию, дать ответ на климатический кризис, регулировать сдвиги в глобальной расстановке сил, формировать мировые правила по таким жизненно важным вопросам, как кибербезопасность, новые возникающие технологии, а также противостоять угрозе терроризма в ее нынешнем виде", - сказал он.

"Мы завершили двадцатилетний конфликт в Афганистане. Закрывая этот период упорной войны, мы открываем новую эру упорной дипломатии, использования возможностей нашей помощи развитию для инвестирования по-новому, чтобы воодушевить людей по всему миру, обновить и защитить демократию", - добавил американский лидер.