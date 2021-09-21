РФ будет рассматривать заявления из-за рубежа о непризнании выборов как вмешательство - Климов

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Любые заявления из-за рубежа, которые будут ставить под сомнение признание выборов в Госдуму, будут рассматриваться как "грубое вмешательство в суверенные дела РФ со всеми вытекающими последствиями". Об этом заявил во вторник глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов.

"Комиссия полностью разделяет и поддерживает заявление Центральной избирательной комиссии о признании выборов в Госдуму восьмого созыва состоявшимися. Хотим предупредить, что иная постановка этого вопроса из-за рубежа кем-либо будет рассматриваться как грубое вмешательство в суверенные дела Российской Федерации, со всеми вытекающими из этого последствиями", - сказал сенатор.