В День нулевой эмиссии СберБанк Онлайн помог клиентам оценить свое влияние на экологию

19:40

21 сентября в мире отмечается День нулевой эмиссии. Цель праздника – на сутки отказаться от ископаемого топлива и напомнить о проблеме глобального потепления. Чтобы помочь клиентам вести экологичный образ жизни, в этот день Сбер на основе структуры расходов посчитал для них углеродный след от поездок на такси и личном автотранспорте в 2021 году. Сервис доступен в пилотном режиме для 4,5 млн клиентов и будет ежемесячно рассказывать об углеродном следе в подсказках на главном экране СберБанк Онлайн.

При расчете CO2 при использовании такси учитывались: усредненный коэффициент выбросов на литр топлива, средняя цена на топливо с разбивкой по регионам, средняя цена за 1 км поездки на такси и средний расход топлива на 1 км. При расчете CO2 при пользовании собственным автомобилем учитывались: расходы на покупку топлива, его цена по видам топлива и регионам, а также коэффициент выбросов CO2 на литр топлива отдельно для каждого вида. В будущем методология оценки углеродного следа будет совершенствоваться: будут учитываться не только расходы клиентов на такси и топливо, но и другие транзакции, связанные с эмиссией СО2.

«Сбер в этом году принял значимое для России решение – стать полностью углеродно-нейтральным в своей операционной деятельности к 2030 году, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Мы снижаем потребление бумаги (только за прошлый год снизили его на 3,7 тыс. тонн – это стопка листов формата А4 высотой 75 км), переводим наши офисы на возобновляемые источники энергии (уже 27 объектов банка полностью перешли на ВИЭ, еще в ряде отделений установлены собственные солнечные панели, которые покрывают потребность в энергии частично), занимаемся лесовосстановлением (к 2023 году планируем посадить более 1 млн деревьев). Сейчас в разработке – климатическая стратегия Сбера и полноценный углеродный калькулятор – как для физлиц, так и для корпоративного сектора. С помощью этого инструмента каждый человек, каждая компания смогут самостоятельно посчитать влияние, которое они оказывают на окружающую среду, при этом компании смогут правильно собрать данные не только о собственном углеродном следе, но и о следе своих поставщиков».

Самый простой способ поглощения CO2 – посадки леса, поскольку деревья служат естественными накопителями углерода. Для обеспечения одного человека чистым кислородом требуется минимум 7 деревьев. Посадка одного дерева позволяет производить до 90 литров чистого кислорода в сутки и компенсировать 23 пачки бумаги. Клиенты Сбера, имеющие желание и возможность поучаствовать в лесовосстановлении, могут поддержать совместную с Движением ЭКА акцию «Сохраним лес ВМЕСТЕ!». В рамках нее деревья будут высаживаться в 50 регионах России. Региональные отделения ЭКА договариваются с местными лесничествами, которые выделяют участки, нуждающиеся в лесовосстановлении, готовят их специальным образом, организуют и сопровождают процесс посадки, а также осуществляют последующий уход.

Больше советов по снижению углеродного следа – в статье в рамках проекта «Сбереги планету».