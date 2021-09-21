Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в РФ на 2021 г. до 5,8%

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8% с 5%, прогнозировавшихся в июле, сообщил замглавы министерства Алексей Херсонцев.

"Про инфляцию: в базовом варианте по итогам декабря ожидаем ее на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте ожидаем ее на уровне 4%", - сказал Херсонцев.