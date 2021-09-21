0
0
89
НОВОСТИ

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в РФ на 2021 г. до 5,8%

20:40 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8% с 5%, прогнозировавшихся в июле, сообщил замглавы министерства Алексей Херсонцев.

"Про инфляцию: в базовом варианте по итогам декабря ожидаем ее на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте ожидаем ее на уровне 4%", - сказал Херсонцев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 21.09.2021
ЦИК опубликовал расклад по местам в новой Госдуме
0
0
20:00 21.09.2021
Демонстранты в Намибии потребовали от Германии выплатить $9 млрд за геноцид - Bloomberg
0
156
19:40 21.09.2021
В День нулевой эмиссии СберБанк Онлайн помог клиентам оценить свое влияние на экологию
0
195
19:20 21.09.2021
РФ будет рассматривать заявления из-за рубежа о непризнании выборов как вмешательство - Климов
0
201
19:17 21.09.2021
Сбер возглавил рейтинг самых инновационных банков России
0
196
18:40 21.09.2021
США не стремятся к новой холодной войне - Байден
0
231
18:00 21.09.2021
ОНФ рассказал об опасности трети детских площадок
0
261
17:32 21.09.2021
Объем просроченных кредитов физлиц в РФ превысил 1 трлн рублей
0
321
17:12 21.09.2021
МВД выделят 120 млн рублей на закупку изданий Конституции РФ для вручения с паспортом
0
285
17:00 21.09.2021
Объем государственных внешних займов РФ в 2022 г. составит 299,5 млрд руб. - проект
0
319

Возврат к списку