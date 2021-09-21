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Борис Джонсон подтвердил, что является отцом шестерых детей

22:00 21.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Борис Джонсон признался в отцовстве шестерых детей. Премьер-министр Великобритании впервые подтвердил эту информацию.

В интервью телеканалу Sky News он сказал «да» на соответствующий вопрос журналистов. Местные СМИ ранее долго спекулировали на тему того, сколько точно детей у Джонсона. Он неоднократно заявлял, что не будет обсуждать свою личную жизнь и своих детей.

В мае стало известно, что премьер Соединённого Королевства и его невеста Кэрри Саймондс поженились на тайной церемонии. У пары уже есть ребёнок: в конце апреля 2020 года у них родился сын, которого назвали Уилфред.

Кроме того, у Джонсона четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть ещё один внебрачный ребёнок. Нынешняя супруга британского премьера Кэрри Джонсон ждёт рождения второго ребёнка.  Говорит Москва

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