Хазарейцы в Афганистане вернутся к борьбе, если талибы не выполнят обещаний - лидер общины

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители шиитского меньшинства в Афганистане - общины хазарейцев - вернутся к вооруженному противостоянию с талибами (движение "Талибан", запрещено в РФ), если те не выполнят обещаний и не воздержатся от тирании. Об этом заявил корр. ТАСС бывший вице-президент Афганистана Мохаммад Карим Халили - лидер общины хазарейцев, одной из основных этнических групп страны.

"На сегодняшний день мы увидели их [талибов] временный кабинет министров, который никак не является инклюзивным. Продолжение этого процесса неприемлемо для других [политических] сил и этнических групп", - заявил Халили. "Нет сомнений, что такое положение дел станет невыносимым и для таджиков и узбеков, и они вместе с хазарейцами вернутся на поле битвы", - сказал Халили, отвечая на вопрос корр. ТАСС, готовы ли хазарейцы присоединиться к вооруженному сопротивлению талибам.