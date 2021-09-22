Международные эксперты высоко оценили московское электронное голосование

10:50

Международные эксперты в ходе состоявшейся в Агентстве Инноваций Москвы Zoom-конференции, посвященной ДЭГ, обсудили работу системы дистанционного голосования, которая была использована в Москве на выборах в Госдуму.

Флориан Маркус, эксперт из Эстонии, страны, применившей электронное голосование первой в Европе и разработчику платформы онлайн-голосования, сказал: «Технология, которую применили в Москве на сентябрьских выборах, отличается от эстонской, – сказал Маркус. – В нашей стране раньше начали применять электронную подпись и пользоваться QR-кодами, и это используется при мгновенной регистрации для ДЭГ. В Москве, в отличие от Эстонии, регистрация для голосования продолжалась не один день, полтора месяца, зато это проще и доступно всем. Онлайн-голосование в Эстонии никогда не сталкивалось с проблемами хакерских атак, а российскую систему атакуют, поэтому московская система защиты в целом надёжнее».

Его каталонский коллега, представитель избирательной комиссии Каталонии, Франсиско Лупианес Вильянуэва, профессор Открытого университета Каталонии, дал высокую оценку России в распространении ДЭГ в период пандемии коронавируса и предложил создать неформальную организацию независимых стран, применяющих дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Представитель избиркома Румынии Диниел Попеску поддержал инициативу, отметив, что онлайн-голосование расширяет возможности демократии.

Напоминаем: выборы в Государственную Думу VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября 2021 года.