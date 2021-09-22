Эксперты дали высокую оценку системе дистанционного электронного голосования
11:40 22.09.2021
В интервью «Вечерней Москве» председатель Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Алексей Фролов рассказал, почему у москвичей онлайн-голосование получило самую широкую явку, составившую 96,5%.
По его мнению такой успех обусловлен прозрачностью системы, а активность жителей только подтверждает перспективность такого способа волеизъявления: «Коллеги из Лаборатории Касперского, которые создавали криптографическую платформу для защиты данных и архитектуру записи данных на блокчейне, считаю, справились со своей задачей».
По мнению Алексея Фролова голосование прошло честно и прозрачно, каждый голосующий прошел авторизацию через госуслуги, кроме того информации о взломах аккаунтов не поступало, «так что итоги выборов можно считать легитимными, результатам можно доверять», — подвел итоги эксперт.
Одной из причин задержки опубликования результатов ДЭГ, по мнению Фролова, может служить новшество этого года - функция отложенного решения, так как в последний момент многие голосующие воспользовались возможностью переголосовать.
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