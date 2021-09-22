Число умерших из-за коронавируса в России превысило 200 тысяч
12:00 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 706, до 7 333 557. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 102, до 6 542 213. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 817 против 812 днем ранее, до 200 625. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,74%, следует из данных штаба.
Новости
- 12:20 22.09.2021
- В Думе проработают вопрос ответственности иноагентов за вмешательство в выборы - Пискарев
- 12:10 22.09.2021
- Эксперты смогут сами убедиться в корректности подсчета голосов онлайн-голосования
- 12:05 22.09.2021
- На помощника Зеленского совершено покушение
- 11:40 22.09.2021
- Эксперты дали высокую оценку системе дистанционного электронного голосования
- 11:32 22.09.2021
- Извержение вулкана на Канарах может длиться от 24 до 84 дней - вулканологи
- 11:20 22.09.2021
- Российские космонавты сообщили о запахе внутри модуля «Звезда»
- 11:05 22.09.2021
- Заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста в 36 субъектах РФ - Попова
- 11:00 22.09.2021
- В Крыму задержаны 58 участников конфликта на АЗС, у них изъято травматическое оружие
- 10:50 22.09.2021
- Международные эксперты высоко оценили московское электронное голосование
- 10:32 22.09.2021
- Верховный комиссар ООН заявил, что шокирован положением в США мигрантов из Гаити
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать