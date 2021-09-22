Число умерших из-за коронавируса в России превысило 200 тысяч

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 706, до 7 333 557. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 102, до 6 542 213. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 817 против 812 днем ранее, до 200 625. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,74%, следует из данных штаба.