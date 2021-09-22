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НОВОСТИ

На помощника Зеленского совершено покушение

12:05 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покушение было совершено на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Как сообщил в среду депутат от правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко в своем телеграм-канале, Шефир не пострадал, огнестрельное ранение получил его шофер.

"Только что вблизи села Лесники (под Киевом - прим. ТАСС) было совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. Ранен водитель Сергея, в него попало три пули", - написал он.

По информации украинского издания "Страна", которое ссылается на свои источники, водитель находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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