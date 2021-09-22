Эксперты смогут сами убедиться в корректности подсчета голосов онлайн-голосования

12:10

Алексей Венедиктов, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве предложил экспертам технической группы при помощи аудита убедиться в корректности подсчета голосов ДЭГ.



«Мы поручаем технической группе сделать аудит, чтобы сравнить с итоговыми результатами. Крайний срок — до понедельника (27 сентября). И выложить все документы в открытый доступ», — отметил Венедиктов.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в свою очередь объяснил, почему речь в данном случае идет именно об аудите.

«По поводу перепроверки голосов ДЭГ. Я бы использовал именно слово «аудит», чтобы не было путаницы. Так как речь не идет о ситуации, когда в судебном порядке отменяются итоги, отменяется протокол и суд принимает решение о повторном подсчете», - подчеркнул Реут.