Эксперты смогут сами убедиться в корректности подсчета голосов онлайн-голосования
12:10 22.09.2021
Алексей Венедиктов, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве предложил экспертам технической группы при помощи аудита убедиться в корректности подсчета голосов ДЭГ.
«Мы поручаем технической группе сделать аудит, чтобы сравнить с итоговыми результатами. Крайний срок — до понедельника (27 сентября). И выложить все документы в открытый доступ», — отметил Венедиктов.
Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в свою очередь объяснил, почему речь в данном случае идет именно об аудите.
«По поводу перепроверки голосов ДЭГ. Я бы использовал именно слово «аудит», чтобы не было путаницы. Так как речь не идет о ситуации, когда в судебном порядке отменяются итоги, отменяется протокол и суд принимает решение о повторном подсчете», - подчеркнул Реут.
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