Полицейского, обезвредившего напавшего на вуз в Перми, наградили орденом Мужества

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества полицейского Константина Калинина, который обезвредил напавшего на вуз в Перми. О том, что глава государства подписал соответствующий указ, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"По Министерству внутренних дел Российской Федерации. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича - младшего лейтенанта полиции", - передает пресс-служба текст указа. Там также отмечается, что старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Калинин и Макаров первыми из полицейских прибыли на место стрельбы. Калинин обезвредил и задержал нападавшего, его напарник Макаров занимался эвакуацией студентов.