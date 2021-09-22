Полицейского, обезвредившего напавшего на вуз в Перми, наградили орденом Мужества
12:32 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества полицейского Константина Калинина, который обезвредил напавшего на вуз в Перми. О том, что глава государства подписал соответствующий указ, сообщила в среду пресс-служба Кремля.
"По Министерству внутренних дел Российской Федерации. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича - младшего лейтенанта полиции", - передает пресс-служба текст указа. Там также отмечается, что старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".
Калинин и Макаров первыми из полицейских прибыли на место стрельбы. Калинин обезвредил и задержал нападавшего, его напарник Макаров занимался эвакуацией студентов.
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