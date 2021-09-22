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Талибы на встрече в Кабуле подчеркнули важность отношений с РФ, КНР и Пакистаном - МИД РФ

13:00 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители запрещенного в РФ движения "Талибан" на консультациях в Кабуле 21-22 сентября со спецпредставителями президента России, МИД КНР и премьер-министра Пакистана подчеркнули важность отношений с тремя странами в контексте ситуации в Афганистане. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Талибская сторона подчеркнула особое внимание к продвижению отношений с Россией, Китаем и Пакистаном, акцентировала ответственную роль трех стран в укреплении мира и безопасности в Афганистане", - указывается в документе.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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