"Слуга народа" считает "российский след" одной из версий покушения на помощника Зеленского
13:05 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия предположил, что покушение на Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира Зеленского - может быть "приветом" его команде от криминального мира, иметь "российский след" или быть последствием борьбы за влияние финансово-промышленных групп. Об этом он заявил журналистам в среду, трансляцию комментария вел телеканал "Украина-24".
"У меня три версии. Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов <...>", - отметил он, напомнил, что Зеленский принял ряд решений по выдворению представителей уголовного мира из страны. - Вторая версия - может быть, это российский след, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос".
Третьей версией Арахамия назвал "борьбу с политическим влиянием финансово-промышленных групп".
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