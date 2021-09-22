В Москве выявили 1 991 случай заражения коронавирусом за сутки - оперштаб

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 991 против 1 926 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 608 166 заболевших, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,12%.

Число летальных исходов возросло за сутки на 50, днем ранее в столице зарегистрировали 52 смерти, всего с начала пандемии - 28 497 (1,77% заболевших).