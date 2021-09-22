В США призвали Россию увеличить транзит газа через Украину

13:32 Источник: Газета.Ru

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал Россию в ближайшее время увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины, так как у Европы запасы газа ограничены. Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg.

«Через Украину проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью для снабжения газом Европы <...> Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это (поставить газ. — прим.) как можно быстрее через территорию Украины», — сказал политик.

По его словам, беспокойство также вызывает то, что российская сторона не захотела забронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь. Хохштейн считает, что это политический шаг, связанный с планами Москвы в скором времени завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Хохштейн заявил, что нынешние низкие поставки газа в ЕС из России могут привести к тому, что в отдельных регионах Европы может не хватить ресурсов для отопления. Газета.Ru