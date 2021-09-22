Собянин рассказал о развитии сети детских технопарков в Москве

13:37

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл детский техно­парк «Московский транспорт» на базе Российского университета транспорта (МИИТ), отмечающего в этом году свое 125-летие - передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Сегодня здесь, на базе МИИТ, создан уникальный технопарк. Огромное спасибо. Это совместный проект правительства Москвы, министерства транспорта и ведущего транспортного университета нашей страны. Надеюсь, что ребята, которые побывают здесь, пройдут уроки, которые здесь очень интересные, классные, современные, полюбят и железнодорожный, и городской транспорт, свяжут свою судьбу.>< Очень благородная, очень нужная и важная профессия», — заявил градоначальник.

Также он напомнил, что в столице уже создано 18 детских технопарков, по словам мэра, создаются они в сотрудничестве с крупными университетами и корпорациями. Многие из обучающихся в технопарках и получивших благодаря им инженерные навыки поступили в ведущие вузы страны.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, технопарк «Московский транспорт» площадью более 1 тыс. кв. м распо­ло­жен в историческом здании на ул. Образцова. Здесь реализуются следующие направления подготовки: GIS- и BIM-технологии, создание интел­лек­туальных транспортных систем, VR- и AR-технологии, основы проектирования и 3D-дизайна, аддитивные технологии в проектировании и производстве. Парк располагает четырьмя лабораториями: промдизайна, умных технологий на транспорте, VR/AR-лаборатория, лаборатория водного транспорта, также создан IТ-класс для обучения программированию, микроэлект­ро­нике, сетевым технологиям, электронным базам данных.

Более 9,4 тыс. школьников могут ежегодно заниматься в технопарке, лучшие из выпускников смогут получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ для поступления в МИИТ.