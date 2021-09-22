РФ категорически не согласна с позицией Турции по Крыму - Песков о заявлениях Эрдогана

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция Турции по Крыму хорошо известна России, Москва категорически с этой позицией не согласна. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму.

"Что касается этой позиции, да, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной", - сказал представитель Кремля.