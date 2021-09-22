0
0
142
НОВОСТИ

Кремль не будет раскрывать детали обсуждения лидерами РФ и США слов Байдена об "убийце"

14:32 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не будет раскрывать прессе детали обсуждения в одном из телефонных разговоров между президентами РФ и США - Владимиром Путиным и Джо Байденом - слов американского лидера об "убийце". Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя описание этого эпизода в новой книге журналиста Боба Вудворда.

"Эта тема затрагивалась в ходе одного из телефонных разговоров [Путина и Байдена]. Вместе с тем не считаем возможным делиться с журналистами содержанием телефонных разговоров двух президентов свыше того, что нами было изложено в соответствующем сообщении для СМИ", - сказал Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 22.09.2021
В США заявили об угрозе, исходящей от спутников РФ и КНР
0
81
09:00 22.09.2021
Премьер Австралии допустил возможность дислокации атомных подлодок Британии или США
0
89
13:30 19.09.2021
Байдет предложил Макрону обсудить вопрос с подлодками
0
475
09:45 19.09.2021
Австралия собирается купить или арендовать подлодки у США и Британии
0
481
23:30 18.09.2021
В Пентагоне обратили внимание на реакцию Франции по поводу договора AUKUS
0
533
09:00 17.09.2021
ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
0
746
13:20 16.09.2021
Начались поставки системы С-500 в российские войска - вице-премьер Борисов
0
871
18:00 15.09.2021
Силы самообороны Японии начали крупнейшие за последние 28 лет учения
0
964
13:05 15.09.2021
Украине могут поставить систему ПВО "Железный купол" - Politico
0
984
13:00 15.09.2021
ОДКБ поможет Таджикистану в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном
0
962

Возврат к списку