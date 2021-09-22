Кремль не будет раскрывать детали обсуждения лидерами РФ и США слов Байдена об "убийце"
14:32 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не будет раскрывать прессе детали обсуждения в одном из телефонных разговоров между президентами РФ и США - Владимиром Путиным и Джо Байденом - слов американского лидера об "убийце". Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя описание этого эпизода в новой книге журналиста Боба Вудворда.
"Эта тема затрагивалась в ходе одного из телефонных разговоров [Путина и Байдена]. Вместе с тем не считаем возможным делиться с журналистами содержанием телефонных разговоров двух президентов свыше того, что нами было изложено в соответствующем сообщении для СМИ", - сказал Песков.
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