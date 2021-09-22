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Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности итогов ДЭГ

14:30 22.09.2021

Алексей Венедиктов, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве предложил всем сомневающимся провести аудит системы ДЭГ. В ходе заседания Общественного штаба по итогам выборов он обратился к техническим экспертам, принимавшим участие в разработке дистанционного электронного голосования, отмечая, что можно проанализировать результаты голосования и убедиться в их корректности. Также он заметил, что юридического характера такой аудит не несет.

Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы сообщил в ходе заседания, что любой желающий имеет возможность расшифровать и проверить результаты московского онлайн-голосования.

«Зашифрованные транзакции лежат в обзервере, можно скачать файл, и у файла можно посмотреть - это основа вместе с ключами шифрования и расшифрования. <…> Мы выложим программу, которая расшифровывает голоса, собранную из исходного кода. После этого любой желающий может <…> расшифровать голоса и посмотреть, как это все выглядит», - рассказал Костырко.

Он также подчеркнул, что файл с блокчейном и голосами, которые получены благодаря функции «отложенное решение», тоже будет выложен, что позволит увидеть, как сформирован итоговый протокол. Артем Костырко добавил, «Мы подготовили презентацию по результатам голосования, там виден ход голосования, как записаны голоса по времени <…>, дальше на этот график мы положим уже расшифрованные голоса. <…> Там видно, как каждую минуту прирастали голоса за ту или иную партию, того или иного кандидата».

Напоминаем: почти 2 миллиона жителей столицы воспользовались системой ДЭГ, 96,5% зарегистрировавшихся приняли участие в онлайн-голосовании.

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