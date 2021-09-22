Больше половины жителей ЕС полагают, что между Россией и США идет холодная война - опрос
15:00 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше половины (59%) жителей стран Евросоюза считают, что Россия и США в настоящее время находятся в состоянии холодной войны друг с другом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в среду на сайте Европейского совета по международным отношениям.
Всего 16% респондентов полагают, что холодной войны между Москвой и Вашингтоном нет, еще 25% затрудняются с ответом. Кроме того, 44% опрошенных думают, что в настоящее время идет холодная война между Евросоюзом и Россией. При этом только 25% респондентов уверены, что такого рода противостояние разворачивается между их страной и РФ (в Польше доля людей, думающих таким образом, оказалась самой высокой - 44%, а в Венгрии она составляет всего 4%).
Почти две трети респондентов (62%) полагают, что Китай и США находятся в состоянии холодной войны, не согласны с этим всего 15% людей, принявших участие в опросе. При этом большинство опрошенных (35%) считают, что между Брюсселем и Пекином такого противоборства нет, в обратном убежден лишь 31%. В то, что именно их страна ведет холодную войну против Китая, верят всего 15% респондентов (в Швеции их оказалось 33%, а Болгарии - только 3%)
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