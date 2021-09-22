0
0
60
НОВОСТИ

Госсекретарь Ватикана считает, что условия для поездки Папы Римского в Россию не созрели

15:12 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подтвердил, что Папа Римский Франциск хотел бы поехать в Россию, но условия для такой поездки пока не созрели.

"Думаю, что Папа [Франциск] заинтересован в поездке в Россию, как в другие страны, но пока условий для такого визита нет. Желание должно реализовываться в конкретных условиях", - заявил глава правительства папского города- государства в среду в беседе с журналистами на полях встречи представителей Народной европейской партии в Риме, передает агентство АНСА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 22.09.2021
В США заявили об угрозе, исходящей от спутников РФ и КНР
0
81
09:00 22.09.2021
Премьер Австралии допустил возможность дислокации атомных подлодок Британии или США
0
89
13:30 19.09.2021
Байдет предложил Макрону обсудить вопрос с подлодками
0
475
09:45 19.09.2021
Австралия собирается купить или арендовать подлодки у США и Британии
0
481
23:30 18.09.2021
В Пентагоне обратили внимание на реакцию Франции по поводу договора AUKUS
0
533
09:00 17.09.2021
ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
0
746
13:20 16.09.2021
Начались поставки системы С-500 в российские войска - вице-премьер Борисов
0
871
18:00 15.09.2021
Силы самообороны Японии начали крупнейшие за последние 28 лет учения
0
964
13:05 15.09.2021
Украине могут поставить систему ПВО "Железный купол" - Politico
0
984
13:00 15.09.2021
ОДКБ поможет Таджикистану в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном
0
962

Возврат к списку