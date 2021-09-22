Госсекретарь Ватикана считает, что условия для поездки Папы Римского в Россию не созрели
15:12 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подтвердил, что Папа Римский Франциск хотел бы поехать в Россию, но условия для такой поездки пока не созрели.
"Думаю, что Папа [Франциск] заинтересован в поездке в Россию, как в другие страны, но пока условий для такого визита нет. Желание должно реализовываться в конкретных условиях", - заявил глава правительства папского города- государства в среду в беседе с журналистами на полях встречи представителей Народной европейской партии в Риме, передает агентство АНСА.
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