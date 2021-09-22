Глава МВД присвоил очередные звания сотрудникам ДПС, обезвредившим нападавшего в Перми

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД России Владимир Колокольцев присвоил сотрудникам ДПС, которые обезвредили устроившего стрельбу в Перми, очередные специальные звания. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Приказом министра внутренних дел РФ генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание "лейтенант полиции", а его напарнику, старшему инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми, Владимиру Макарову - "капитан полиции" - на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности. Так отмечены их смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника", - сказала она.