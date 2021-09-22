Глава МВД присвоил очередные звания сотрудникам ДПС, обезвредившим нападавшего в Перми
15:32 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МВД России Владимир Колокольцев присвоил сотрудникам ДПС, которые обезвредили устроившего стрельбу в Перми, очередные специальные звания. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Приказом министра внутренних дел РФ генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание "лейтенант полиции", а его напарнику, старшему инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми, Владимиру Макарову - "капитан полиции" - на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности. Так отмечены их смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника", - сказала она.
НОВОСТИ
- 10:05 22.09.2021
- В США заявили об угрозе, исходящей от спутников РФ и КНР
- 09:00 22.09.2021
- Премьер Австралии допустил возможность дислокации атомных подлодок Британии или США
- 13:30 19.09.2021
- Байдет предложил Макрону обсудить вопрос с подлодками
- 09:45 19.09.2021
- Австралия собирается купить или арендовать подлодки у США и Британии
- 23:30 18.09.2021
- В Пентагоне обратили внимание на реакцию Франции по поводу договора AUKUS
- 09:00 17.09.2021
- ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
- 13:20 16.09.2021
- Начались поставки системы С-500 в российские войска - вице-премьер Борисов
- 18:00 15.09.2021
- Силы самообороны Японии начали крупнейшие за последние 28 лет учения
- 13:05 15.09.2021
- Украине могут поставить систему ПВО "Железный купол" - Politico
- 13:00 15.09.2021
- ОДКБ поможет Таджикистану в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать