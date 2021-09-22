Самолет премьера Индии пролетел над Пакистаном впервые за три года - СМИ
16:12 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди, который направился в среду с визитом в США, получил разрешение пролететь через воздушное пространство Пакистана впервые за три года. Об этом сообщает телеканал "Индиа-ТВ" со ссылкой на правительственные источники.
Согласно этой информации, Индия запросила у Пакистана разрешение на пролет самолета с Моди на борту над Пакистаном и Исламабад дал разрешение. "Пакистан позволил Индии использовать свое воздушное пространство", - цитирует телеканал слова источника.
Ранее Пакистан трижды отказывал индийским президенту Раму Натху Ковинду и премьер-министру Моди в разрешении использовать воздушное пространство Пакистана для полетов в зарубежные страны. Это началось с 2019 года после того, как Индия изменила статус спорного штата Джамму и Кашмир и разделила его на две разных союзных территории - одна Джамму и Кашмир, вторая - Ладакх.
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