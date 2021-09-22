Мизулина предложила передать МВД изъятие детей из семей
16:32 22.09.2021 Источник: Коммерсант.ru
Эксперты одобряют предложение сенаторов «разделить» детей на оставшихся без попечения родителей и тех, кому требуются лишь временные меры защиты. Но списка ситуаций, при которых детей будут временно изымать из семей, в документе нет. Коммерсантъ
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