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Меркель отклонила первый "президентский" звонок Байдена - WSJ

10:00 23.09.2021 Источник: Газета.Ru

После вступления в должность президента США в январе 2021 года, Джо Байден решил созвониться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, но она отклонила его звонок, пишет газета Wall Street Journal.

«После переезда в Белый дом в январе президент Байден решил, что его первый звонок иностранному лидеру будет адресован Ангеле Меркель, что стало бы сигналом возвращения к трансатлантической стабильности после нестабильности эпохи Трампа», — говорится в статье.

По данным издания, у Меркель были другие планы — она отклонила звонок Байдена в тот день, потому что планировала уехать в свой загородный коттедж под Берлином.

«Меркель отвергла символические жесты американской стороны как неуместные и попросила своих помощников назначить другое время. В результате разговор состоялся в лишь понедельник, 25 января, когда канцлер вернулась на работу», — сообщает WSJ.

В итоге первым, кому позвонил Байден, стал премьер Канады Джастин Трюдо.  Газета.Ru

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