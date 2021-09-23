Алжир получил С-400 "Триумф" - СМИ
10:05 23.09.2021
Алжир получил первые образцы зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" российского производства. Об этом пишет TG-канал "Военный обозреватель".
При этом боевые машины поддержки танков "Терминатор" российского производства впервые засветились на учениях в Алжире.
Незадолго перед этим страна разорвала дипломатические отношения с Марокко. "МК"
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