Наталья Сергунина рассказала о комплексном развитии столичных парков

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Каждый год столичные парки радуют москвичей и туристов новыми объектами и зелеными насаждениями, об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На официальном сайте мэра Москвы приводятся ее слова: «Парки по всему городу - и крупные, и небольшие районные - постоянно совершенствуются, чтобы быть еще привлекательнее и комфортнее для посетителей. Они воссоздают исторические и обустраивают новые цветники, высаживают деревья и кустарники, готовят культурную программу, оборудуют современные детские и спортивные площадки. Минувший сезон получился для парков насыщенным и продуктивным»,

Одной из точек притяжения, по словам заммэра, этим летом стал обновленный розарий в Сокольниках, его открыли в прошлом году, а в 2021 году завершили благоустройство. Розарий - сад непрерывного цветения, даже в октябре можно полюбоваться красиво цветущими многолетниками, а также сделать фотографии в дневное и в вечернее время - в саду организована ландшафтная подсветка, появились новые перголы, беседки и сеть фонарей.

Парк у Джамгаровского пруда к концу лета стал новой точкой притяжения поклонников экстремальных видов спорта. Парк оборудован рампами, рейлами и другими фигурами для трюков, построенными из современного высокопрочных материалов, здесь можно кататься на скейтбордах, BMX-велосипедах, трюковых самокатах и роликовых коньках.

Заслуживает внимания новая троллейная трасса длиной более 400 м, появившаяся в июле над Олимпийскими прудами в парке Олимпийской Деревни. Пристегнувшись к стальному тросу, посетители могут пролетая над водой, получить удовольствие от прекрасных видов.

Летний кинотеатр начал работу в парке «Ангарские пруды» после капитального ремонта. Кинотеатр оснащен новым свето- и звуковым оборудованием, в нем создан амфитеатр на 300 мест, сцена, гримерки и аппаратная.

Сквер по Олонецкому проезду может похвастаться современной детской площадкой, на которой кроме традиционных качалок, песочниц и башенок организован интерактивный центр с играми на ловкость и скорость реакции. Там же установлена меловая доска, интересная арка со световыми эффектами и ксилофон.