В Подмосковье после реконструкции открыли станцию Апрелевка будущего МЦД-4

11:02

Фото пресс-службы Министерства транспорта и дорожной

инфраструктуры Московской области



В Подмосковье после реконструкции открылась современная станция Апрелевка: она войдет в будущую 4 линию Московсковских центральных диаметров (МЦД-4), но работает уже сейчас. На месте старой железнодорожной платформы Апрелевка появился новый вокзал, отвечающий всем высоким стандартам МЦД.

Сейчас станцией пользуются около 3 тыс. человек в сутки, но к 2025 году поток может вырасти до 7,5 тыс., а к 2030 году – до 11,2 тыс. Всего на территории Апрелевки живет более 30 тыс. человек.

С учетом прогнозируемого роста числа пассажиров, здесь построили три платформы с навесами на всю длину, пассажирский терминал с кассами, турникетами и туалетными комнатами, надземный крытый пешеходный переход с лифтами и эскалаторами.

«Для жителей важно добираться из Подмосковья в столицу и обратно без пробок. МЦД решает эту задачу. Поэтому стараемся не снижать темп строительства, открываем новые станции и в 2023 планируем запустить третий и четвертый диаметры», – отметил губернатор Андрей Воробьёв.

Правительство Московской области провело благоустройство прилегающих к станции улиц – Августовская, Сентябрьская, Дубки, включая ремонт, обустройство тротуаров, создание парковочных мест.

С открытием МЦД-4, который планируется к запуску в конце 2023 года, жители Апрелевки и всего Наро-Фоминского округа смогут оценить все удобства диаметров и ежедневно экономить на проезде.