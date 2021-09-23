В Подмосковье после реконструкции открыли станцию Апрелевка будущего МЦД-4
11:02 23.09.2021
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Фото пресс-службы Министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области
Сейчас станцией пользуются около 3 тыс. человек в сутки, но к 2025 году поток может вырасти до 7,5 тыс., а к 2030 году – до 11,2 тыс. Всего на территории Апрелевки живет более 30 тыс. человек.
С учетом прогнозируемого роста числа пассажиров, здесь построили три платформы с навесами на всю длину, пассажирский терминал с кассами, турникетами и туалетными комнатами, надземный крытый пешеходный переход с лифтами и эскалаторами.
«Для жителей важно добираться из Подмосковья в столицу и обратно без пробок. МЦД решает эту задачу. Поэтому стараемся не снижать темп строительства, открываем новые станции и в 2023 планируем запустить третий и четвертый диаметры», – отметил губернатор Андрей Воробьёв.
Правительство Московской области провело благоустройство прилегающих к станции улиц – Августовская, Сентябрьская, Дубки, включая ремонт, обустройство тротуаров, создание парковочных мест.
С открытием МЦД-4, который планируется к запуску в конце 2023 года, жители Апрелевки и всего Наро-Фоминского округа смогут оценить все удобства диаметров и ежедневно экономить на проезде.
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