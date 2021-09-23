0
0
0
НОВОСТИ

Разговор Макрона и Байдена не решил всех вопросов после скандала с субмаринами - министр

11:32 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопросы, поднятые после скандала со срывом поставок французских подлодок Австралии, еще не урегулированы, и состоявшийся в среду разговор президентов Франции и США Эмманюэля Макрона и Джо Байдена стал лишь отправной точкой на пути восстановления доверия. Такое мнение выразил в четверг министр-делегат по вопросам внешней торговли при МИД Франции Франк Риестер.

"Доверие было подорвано этим делом о субмаринах, и это лишь показало сильную нехватку доверия между нами и США. Инцидент еще не исчерпан, сейчас лишь первый этап по выходу [из кризиса отношений]. Этим этапом стала дискуссия между президентами", - заявил Риестер в эфире телеканала "Франс-2".

По его словам, Макрон и Байден согласились, что консультации между партнерами США могли бы позволить сконцентрироваться на выходе из ситуации с подорванным доверием. Также они выразили заинтересованность в продолжении совместной работы. "Мы - союзники, и перед нами стоят вызовы, в том числе оборонного, коммерческого и экономического плана", - пояснил министр-делегат.

В то же время Риестер, отвечая на уточняющий вопрос ведущей утренней передачи, заявил, что не знает, принес ли Байден извинения Макрону за роль США в сложившейся ситуации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 23.09.2021
Алжир получил С-400 "Триумф" - СМИ
0
40
07:45 23.09.2021
Вторая серийная АПЛ проекта "Борей-А" выйдет на испытания в 2022 году
0
74
10:05 22.09.2021
В США заявили об угрозе, исходящей от спутников РФ и КНР
0
196
09:00 22.09.2021
Премьер Австралии допустил возможность дислокации атомных подлодок Британии или США
0
208
13:30 19.09.2021
Байдет предложил Макрону обсудить вопрос с подлодками
0
570
09:45 19.09.2021
Австралия собирается купить или арендовать подлодки у США и Британии
0
578
23:30 18.09.2021
В Пентагоне обратили внимание на реакцию Франции по поводу договора AUKUS
0
631
09:00 17.09.2021
ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
0
840
13:20 16.09.2021
Начались поставки системы С-500 в российские войска - вице-премьер Борисов
0
966
18:00 15.09.2021
Силы самообороны Японии начали крупнейшие за последние 28 лет учения
0
1060

Возврат к списку