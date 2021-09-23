Разговор Макрона и Байдена не решил всех вопросов после скандала с субмаринами - министр
11:32 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопросы, поднятые после скандала со срывом поставок французских подлодок Австралии, еще не урегулированы, и состоявшийся в среду разговор президентов Франции и США Эмманюэля Макрона и Джо Байдена стал лишь отправной точкой на пути восстановления доверия. Такое мнение выразил в четверг министр-делегат по вопросам внешней торговли при МИД Франции Франк Риестер.
"Доверие было подорвано этим делом о субмаринах, и это лишь показало сильную нехватку доверия между нами и США. Инцидент еще не исчерпан, сейчас лишь первый этап по выходу [из кризиса отношений]. Этим этапом стала дискуссия между президентами", - заявил Риестер в эфире телеканала "Франс-2".
По его словам, Макрон и Байден согласились, что консультации между партнерами США могли бы позволить сконцентрироваться на выходе из ситуации с подорванным доверием. Также они выразили заинтересованность в продолжении совместной работы. "Мы - союзники, и перед нами стоят вызовы, в том числе оборонного, коммерческого и экономического плана", - пояснил министр-делегат.
В то же время Риестер, отвечая на уточняющий вопрос ведущей утренней передачи, заявил, что не знает, принес ли Байден извинения Макрону за роль США в сложившейся ситуации.
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