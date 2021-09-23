Экипаж разбившегося под Хабаровском Ан-26, по предварительным данным, погиб - источник

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж самолета Ан-26, потерпевшего крушение в заповеднике в Хабаровском крае, по предварительным данным, не выжил. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительны данным, выживших в крушении самолета нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщили, что обломки самолета были найдены с вертолета Ми-8 во время поисков. Всего в операции задействовано 140 человек и 35 единиц техники.