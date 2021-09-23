Олимпиада в Пекине, скорее всего, пройдет без зрителей - Фазель
12:05 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине с большой долей вероятности пройдут без зрителей. Об этом президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил во время конгресса организации.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
"Решение о том, будут ли болельщики на Играх в Пекине, мы ожидаем в октябре. Насколько я понимаю, будет как в Токио, где болельщиков на соревнованиях не было", - сказал Фазель
Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в японской столице прошли с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустили болельщиков.
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