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В Москве выявили 3 345 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 345 против 1 991 днем ранее, до 1 611 511, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с 31 июля, в относительном он составил 0,2%.

Число умерших из-за ковида в столице возросло за сутки на 54 против 50 днем ранее, до 28 551 (1,77% заболевших).

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