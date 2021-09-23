В Москве выявили 3 345 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 345 против 1 991 днем ранее, до 1 611 511, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В абсолютном выражении прирост стал максимальным с 31 июля, в относительном он составил 0,2%.
Число умерших из-за ковида в столице возросло за сутки на 54 против 50 днем ранее, до 28 551 (1,77% заболевших).
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