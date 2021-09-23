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НОВОСТИ

Лукашенко рассказал о шпионах Запада на промышленных предприятиях Белоруссии

12:32 23.09.2021 Источник: Интерфакс

Некоторые сотрудники промышленных предприятий Белоруссии передают Западу информацию о том, какие меры принимаются по минимизации воздействия санкций на экономику страны, заявил президент Александр Лукашенко.

"...посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда", - сказал Лукашенко на встрече с министром промышленности Петром Пархомчиком и курирующим эту сферу вице-премьера Белоруссии Юрием Назаровым.

Его цитирует в четверг пресс-служба главы государства.

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