Лукашенко рассказал о шпионах Запада на промышленных предприятиях Белоруссии
12:32 23.09.2021 Источник: Интерфакс
Некоторые сотрудники промышленных предприятий Белоруссии передают Западу информацию о том, какие меры принимаются по минимизации воздействия санкций на экономику страны, заявил президент Александр Лукашенко.
"...посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда", - сказал Лукашенко на встрече с министром промышленности Петром Пархомчиком и курирующим эту сферу вице-премьера Белоруссии Юрием Назаровым.
Его цитирует в четверг пресс-служба главы государства.
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