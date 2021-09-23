СберБанк запустил выгодный промовклад с возможностью пополнения и снятия средств
12:40 23.09.2021
Сегодня, 23 сентября, СберБанком запущен вклад с повышенной процентной ставкой «Промо Управляй», размер ставок, в зависимости от суммы неснижаемого остатка, составит от 3,8 до 4,75% годовых, акция будет проходить до 31 октября 2021 года включительно.
Вклад «Промо Управляй» можно открыть на 6 или 12 месяцев, пополнять и снимать средства вплоть до выбранного пользователем неснижаемого остатка, который составляет — 1 млн, 5 млн, 15 млн, 25 млн или 100 млн рублей, максимальная сумма не ограничена. Валюта вклада — рубли, вклад можно открыть только в офисах СберБанка.
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка отметил: «В этом промовкладе нам удалось объединить, казалось бы, несовместимые вещи: высокую ставку по вкладу и свободу использования средств на счёте. Как правило, снимать средства с промовкладов нельзя, за исключением процентов, что неудобно, ведь деньги могут понадобиться в любой момент. Пополнение тоже зачастую невозможно. Вклад "Промо Управляй" обладает большей гибкостью: нужно только правильно выбрать неснижаемый остаток, после чего можно спокойно распоряжаться остальной суммой исходя из своих доходов и расходов, получая при этом гарантированный процентный доход. Мы расширяем линейку наших промо предложений, чтобы каждый клиент выбрал продукт, подходящий под его цели».
Подробнее о вкладе можно узнать на сайте Сбера.
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