В Кремле продолжают выявлять единичные случаи заражения коронавирусом - Песков
13:00 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Случаи заражения коронавирусной инфекцией продолжают выявлять в Кремле в единичном порядке, в том числе в пресс-службе и в других подразделениях. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы видите, во-первых, цифры у нас постепенно пошли вверх, - сказал Песков. - [В Кремле] продолжаются какие-то единичные случаи заболевания [ковидом], и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях".
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