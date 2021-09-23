В Кремле продолжают выявлять единичные случаи заражения коронавирусом - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаи заражения коронавирусной инфекцией продолжают выявлять в Кремле в единичном порядке, в том числе в пресс-службе и в других подразделениях. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы видите, во-первых, цифры у нас постепенно пошли вверх, - сказал Песков. - [В Кремле] продолжаются какие-то единичные случаи заболевания [ковидом], и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях".