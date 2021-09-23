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Пескову неизвестно, пойдут ли в Госдуму Лавров и Шойгу

13:20 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, перейдут ли на работу в Думу министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, возглавлявшие на прошедших выборах партийный список "Единой России". Представитель Кремля посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом к самим политикам.

"Я не знаю, это надо у них спрашивать", - сказал Песков.

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