Пескову неизвестно, пойдут ли в Госдуму Лавров и Шойгу
13:20 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, перейдут ли на работу в Думу министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, возглавлявшие на прошедших выборах партийный список "Единой России". Представитель Кремля посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом к самим политикам.
"Я не знаю, это надо у них спрашивать", - сказал Песков.
НОВОСТИ
- 14:32 23.09.2021
- В Дудинке мужчина разбил банкомат сковородкой
- 14:25 23.09.2021
- Ресторатор Алексей Васильчук считает, что рациональность онлайн-голосования в XXI веке очевидна
- 14:12 23.09.2021
- Российскую делегацию перед началом сессии ПАСЕ ограничили в перемещении по Страсбургу
- 14:00 23.09.2021
- Центр им. Чумакова увеличит мощности производства вакцины "Ковивак" в 2-2,5 раза
- 13:32 23.09.2021
- Борис Джонсон сообщил, что хотел сменить имя на Борей
- 13:05 23.09.2021
- Выживших при крушении самолета Ан-26 в Хабаровском крае нет - МЧС
- 13:00 23.09.2021
- В Кремле продолжают выявлять единичные случаи заражения коронавирусом - Песков
- 12:40 23.09.2021
- СберБанк запустил выгодный промовклад с возможностью пополнения и снятия средств
- 12:32 23.09.2021
- Лукашенко рассказал о шпионах Запада на промышленных предприятиях Белоруссии
- 12:30 23.09.2021
- В Agile Home Сбера прошел онлайн-семинар «Трансформация Центров карьеры»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать