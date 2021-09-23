Выживших при крушении самолета Ан-26 в Хабаровском крае нет - МЧС

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России подтвердило, что все находившиеся на борту самолета Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае, погибли.

"К сожалению, в результате катастрофы выживших нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.