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Выживших при крушении самолета Ан-26 в Хабаровском крае нет - МЧС

13:05 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России подтвердило, что все находившиеся на борту самолета Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае, погибли.

"К сожалению, в результате катастрофы выживших нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

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