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Центр им. Чумакова увеличит мощности производства вакцины "Ковивак" в 2-2,5 раза

14:00 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН завершил модернизацию оборудования, что позволит нарастить мощности производства вакцины "Ковивак". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

"Всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз, планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз. Модернизация производства прошла успешно и закончилась в запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время "Ковивак" станет гораздо более доступным для российских граждан", - сказал директор центра Айдар Ишмухаметов, слова которого приводит пресс-служба Минобрнауки РФ.

В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что выпуск вакцины "Ковивак" от COVID-19 приостановлен на несколько месяцев. Разработчик препарата - центр им. Чумакова - закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В результате вакцина не поступает в оборот с конца августа.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (центр имени Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

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