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В Дудинке мужчина разбил банкомат сковородкой

14:32 23.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Красноярском крае мужчина разбил банкомат сковородкой. Инцидент произошёл в Дудинке после того, как он не смог внести деньги на счёт.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, правоохранители проводят проверку.

В ведомстве пояснили, что сообщение о повреждении банкомата поступило от сотрудника банка. Стражи порядка выяснили, что накануне мужчина с супругой пытались внести деньги на счёт, однако из-за технической ошибки сделать это не удавалось. Злоумышленник пришёл домой, взял сковороду и разбил банкомат. Сумма ущерба превысила 124 тысячи рублей.  Говорит Москва

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