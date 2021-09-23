В Дудинке мужчина разбил банкомат сковородкой
14:32 23.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Красноярском крае мужчина разбил банкомат сковородкой. Инцидент произошёл в Дудинке после того, как он не смог внести деньги на счёт.
Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, правоохранители проводят проверку.
В ведомстве пояснили, что сообщение о повреждении банкомата поступило от сотрудника банка. Стражи порядка выяснили, что накануне мужчина с супругой пытались внести деньги на счёт, однако из-за технической ошибки сделать это не удавалось. Злоумышленник пришёл домой, взял сковороду и разбил банкомат. Сумма ущерба превысила 124 тысячи рублей. Говорит Москва
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