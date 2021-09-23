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НОВОСТИ

Встреча Лаврова с сирийским главой МИД началась в Нью-Йорке

19:20 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД РФ и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад проводят переговоры в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

В начале встречи российский министр спросил у сирийского коллеги, когда тот прилетел. Микдад ответил, что в понедельник. Лавров сказал, что прилетел в Нью-Йорк накануне.

Переговоры проходят в закрытом режиме от прессы.


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