Встреча Лаврова с сирийским главой МИД началась в Нью-Йорке

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД РФ и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад проводят переговоры в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.



В начале встречи российский министр спросил у сирийского коллеги, когда тот прилетел. Микдад ответил, что в понедельник. Лавров сказал, что прилетел в Нью-Йорк накануне.



Переговоры проходят в закрытом режиме от прессы.





