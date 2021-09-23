В МТПП рассказали об итогах акции «Миллион призов - #ВыбираемВместе»

19:15

1,9 млн человек, проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму, приняли участие в акции «Миллион призов», каждый восьмой из участников, а это 250 тыс. человек получили подарки - рассказал журналистам вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.



«Мы рады сообщить, что программа стимулирования потребительского спроса «Миллион призов» проводится в Москве уже четвертый раз и зарекомендовала себя как эффективный социально-экономический инструмент. В этот раз программа получилась более масштабной - впервые были разыграны квартиры. Кроме 21 квартиры были разыграны 100 автомобилей и 250 тыс. призов. Участником акции #Выбираем вместе программы «Миллион призов» мог стать любой житель Москвы, проголосовавший онлайн на выборах с 17 по 19 сентября. Победителей определял генератор случайных чисел».



Победители выбирались в течение трех дней в эфире телеканала «Москва 24», в первый день было разыграно десять квартир, во второй - пять и в третий - шесть, — напомнил Владимир Мохте. Также вице-президент МТПП сообщил, что в начале октября планируются мероприятия для победителей розыгрыша квартир, для чего им до 30 сентября необходимо активировать промокод на сайте ag-vmeste.ru, неактивированные коды будут аннулированы.



Обменять призовые баллы на призы нужно до 31 декабря 2021 года.



Руководитель государственного казенного учреждения города Москвы «Новые технологии управления» Александр Пищелко сообщил, что свои коды на сайте уже активировали более 200 тыс. победителей акции «Миллион призов» и участников ДЭГ на выборах в Госдуму. Ранее ресторатор Алексей Васильчук подчеркнул, что от акций в духе «Миллион призов» выигрывают все, и участники акции и бизнес.



Напоминаем: выборы в Госдуму РФ проходили с 17 по 19 сентября 2021 года, более 2 млн человек подали заявки на ДЭГ в Москве, явка в формате онлайн в столице составила более 96%. Принявшие участие в дистанционном голосовании автоматически стали участниками розыгрыша призов программы «Миллион призов».



