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"История Севастополя" получила гран-при конкурса "Книга года - 2021"

21:20 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премия "Книга года" назвала лауреатов, победителем в главной номинации стала книга "История Севастополя" в трех томах. Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла накануне открытия 34-й Московской международной книжной ярмарки, передает корр. ТАСС.

"Я хочу поблагодарить всех организаторов. Даже во время пандемии у нас работают форумы и фестивали, завтра открывается Книжная ярмарка. Книга жива. А в номинации "Книга года" побеждает "История Севастополя" в трех томах", - сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин на торжественной церемонии награждения победителей конкурса. В качестве награды автору вручили драгоценное яйцо в деревянном ларце, специально изготовленное в мастерской заслуженного деятеля искусств Российской Федерации А. Г. Ананова.

Победителем в номинации "Проза года" стал Виктор Ремизов с книгой "Вечная мерзлота". Награду "Поэзия года" получил Юрий Ряшенцев с поэтическим сборником "Емелино озеро". В категории "ART-книга" лучшей стала книга "Корней Чуковский для детей и взрослых" составителя Вадима Перельмутера, а книга "Н. П. Окунев. В годы великих потрясений: Дневник московского обывателя 1914-1924" стала победителем в номинации HUMANITAS.

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